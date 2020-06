Volkswagen dokončil svoju investíciu do amerického startupu Argo

Wolfsburg 2. júna (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) dokončil svoju investíciu vo výške 2,6 miliardy USD (2,34 miliardy eur) do amerického startupu Argo, partnera automobilky Ford Motor. Uviedol to v utorok Argo na svojom blogu.



Startup Argo založili v roku 2016 Bryan Salesky a Peter Rander. Teraz ho spoločne kontrolujú VW aj Ford, ktorý kúpil podiel v Argo v roku 2017, teda krátko po jeho založení.



Podrobnosti o investícii VW, ktorá nezahŕňa dohodu o kúpe akcií Argo v hodnote 500 miliónov USD od Fordu, boli zverejnené v júli minulého roka.



Argo bude vyvíjať technológiu autonómneho riadenia pre VW a eventuálne mu aj dodávať systémy pre komerčné využitie. A zároveň bude pokračovať na vývojových prácach pre Ford.



Dohoda VW počíta s presunom jeho divízie Autonomous Intelligent Driving, so sídlom v Mníchove, pod Argo, čím sa zvýši zamestnanosť Argo na viac ako 1000 ľudí. Koncern VW minulý týždeň oznámil, že jeho dozorná rada schválila niekoľko projektov za rádovo miliardy dolárov v spolupráci s Fordom.



Ford, ktorý pre zmenu vytvoril spoločnosť Ford Autonomous Vehicles LLC v roku 2018, sľúbil investovať 4 miliardy USD do roku 2023 do vývoja autonómnej technológie a hľadá externých investorov, aby mu pomohli zdieľať špirálovito rastúce náklady na vývoj autonómnych vozidiel.



(1 EUR = 1,1116 USD)