Volkswagen dosiahol emisný cieľ EÚ pre rok 2021

Wolfsburg 24. januára (TASR) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) v pondelok oznámil, že v roku 2021 prekonal cieľ Európskej únie (EÚ) v oblasti znižovania emisií oxidov uhlíka u svojich nových vozidiel po tom, ako ho rok predtým nedosiahol. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Elektrická ofenzíva celej našej skupiny nabrala v minulom roku značnú rýchlosť s mnohými atraktívnymi novými modelmi," povedal šéf predaja koncernu Christian Dahlheim.



Priemerné emisie oxidu uhličitého (CO2) pre osobné autá z produkcie skupiny VW predávané v EÚ boli podľa predbežných údajov spoločnosti „približne 2 % pod zákonom stanoveným cieľom“.



Skupine sa v roku 2020 nepodarilo dostať pod emisný limit, pričom tento neúspech pripísala negatívnemu vplyvu pandémie nového koronavírusu na predaj áut.



Na základe legislatívy EÚ, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2020, hrozia výrobcom vysoké pokuty, ak priemerné emisie ich nových predaných áut neklesnú pod limit špecifický pre každú automobilku.



Podľa emisnej normy bol pre Volkswagen vlani stanovený emisný cieľ 120,8 gramu CO2 na kilometer, pričom koncernu sa podarilo stlačiť emisie na 118,5 gramu na kilometer.



V roku 2021 dodal Volkswagen zákazníkom v EÚ, Nórsku a na Islande 472.300 hybridných aj batériových elektromobilov, čo je nárast o 64 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A to aj napriek tomu, že výrobu vozidiel brzdili problémy s pretrvávajúcim nedostatkom polovodičov, kľúčového komponentu v konvenčných aj elektrických vozidlách.



Volkswagenu sa podarilo udržať si prvé miesto medzi výrobcami automobilov v Európe aj v roku 2021, ale pokles predaja o 4,8 % na 1,4 milióna vozidiel spôsobil, že jeho podiel na európskom trhu sa znížil na 25,1 %.



Nemecká skupina, ktorá vlastní 12 značiek vrátane Audi, Porsche, Seatu či Škody, investuje 35 miliárd eur do prechodu na elektrické vozidlá. Jej cieľom je stať sa do roku 2025 najväčším svetovým výrobcom elektromobilov.