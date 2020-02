Volkswagen dostane na rozšírenie prevádzky v Martine 5,035 milióna eur

Bratislava 19. februára (TASR) – Najväčšia slovenská automobilka Volkswagen (VW) Slovakia dostane na rozšírenie výroby v martinskom závode od štátu úľavu na dani z príjmu vo výške 5,035 milióna eur. Firma plánuje rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne na výrobu diferenciálov pre podporu výroby nových modelov elektromobilov. Do roku 2021 by mala vytvoriť 18 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Volkswagen plánuje vynaložiť na nákup nových strojov, prístrojov a zariadení do konca roku 2022 minimálne 14,4 milióna eur. "Realizovaním investičného zámeru sa okrem rozšírenia produktového portfólia na báze PPE diferenciálov zároveň rozšíri a inovuje výrobný proces o metódy kalenia, laserového zvárania a skúšok, čo okrem rozšírenia výroby a nábehu na perspektívne smery automobilovej výroby zároveň prispeje k nadobudnutiu nových zručností a kompetencií zamestnancov závodu," uviedol rezort v predloženom materiáli.



Výrobný závod VW v Martine bol ako špičkový strojársky závod založený v roku 2000, pričom od svojho vzniku sa sústreďuje najmä na produkciu komponentov pre prevodovky, podvozky a motory. Špecificky ide najmä o skrine diferenciálu, prírubové hriadele či brzdové kotúče.



Od roku 2016 sa závod orientuje aj na výrobu komponentov pre motory. V roku 2017 sa produktové portfólio v martinskom závode rozšírilo o výrobu ozubených vencov diferenciálu. Komponenty vyrábané v tomto závode sa montujú do viac ako 60 modelov značiek Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, Audi, Seat, Škoda a Porsche. Viac ako 90 % produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku. Zvyšnú časť produkcie využíva do svojich prevodoviek bratislavský závod Volkswagen Slovakia. V roku 2018 závod v Martine vyrobil 33,6 milióna komponentov.