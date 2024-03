Volkswagen Group China plánuje zvýšiť investície

Peking 12. marca (TASR) - Čínska divízia nemeckej automobilovej skupiny Volkswagen (VW) plánuje zvýšiť investície do spoločného podniku v ázijskej krajine, v ktorom má väčšinový podiel. Vyplýva to z utorkového hlásenia jej čínskeho partnera pre burzu v Šanghaji. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Anhui Jianghuai Automobile (JAC Motors), partner Volkswagenu v jeho treťom spoločnom podniku v Číne, uviedol, že obe strany zvýšia základné imanie na 13,9 miliardy jüanov (1,77 miliardy eur) zo 7,4 miliardy CNY.



Spoločnosť JAC Motors prispeje sumou 1,6 miliardy CNY, zatiaľ čo čínska divízia Volkswagenu prispeje sumou 4,9 miliardy CNY, pričom ich podiely v spoločnom podniku zostanú nezmenené na úrovni 25 % a 75 %, uviedla čínska spoločnosť v podaní na šanghajskú burzu.



Tento krok prichádza v čase, keď sa VW snaží znovu získať stratenú pozíciu na čínskom trhu a skúma miestne prepojenia s cieľom urýchliť svoj posun smerom k elektrifikácii.



VW koncom novembra odhalil plány na vývoj novej platformy pre elektrické vozidlá základnej úrovne v Číne a použitie viacerých lokálnych komponentov na zníženie nákladov po júlovej dohode s čínskym výrobcom elektrických vozidiel Xpeng na rozšírenie svojej zostavy elektromobilov.



VW podpísal v roku 2017 dohodu s JAC Motors o spoločnom podniku, v ktorom mal každý rovnaký podiel 50 %. V roku 2020 si VW zabezpečil kontrolný podiel 75 % po tom, čo Peking uvoľnil pravidlá, ktoré predtým zakazovali zahraničným firmám vlastniť väčšinové podiely v miestnych automobilkách.



Závod VW Anhui vyrába elektromobily Cupra Tavascan na export vrátane vývozu do Európy.



VW vlastní aj podiel vo výške 50 % v spoločnom podniku so spoločnosťou SAIC Motor Corp, zatiaľ čo v spoločnom podniku s China FAW Group má podiel 40 %.



(1 EUR = 7,8471 CNY)