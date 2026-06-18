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Volkswagen Group pokračuje na ceste k zrušeniu 50.000 pracovných miest
Náklady na výrobu v nemeckých závodoch podľa koncernu v roku 2025 klesli o viac ako 20 %.
Autor TASR
Wolfsburg 18. júna (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen Group pokračuje na ceste k zrušeniu 50.000 pracovných miest do roku 2030. Uviedol to vo štvrtok generálny riaditeľ Oliver Blume na výročnom valnom zhromaždení spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Volkswagen sa nachádza v „napätej a náročnej situácii“, pričom podmienky v automobilovom odvetví sa v tomto roku ešte viac zhoršili, povedal Blume akcionárom na online zhromaždení. „Náš obchodný model, ktorý bol desaťročia úspešný, dnes už nefunguje. Musíme ho ďalej rozvíjať,“ dodal.
Generálny riaditeľ načrtol kľúčové body novej stratégie do roku 2030. Cieľom spoločnosti Volkswagen je podľa neho stať sa do konca tohto desaťročia „najatraktívnejším výrobcom áut na svete“. Nové modely, ako napríklad nedávno predstavený elektrický ID Polo, dokazujú, že značka je na správnej ceste, povedal Blume.
Len v rámci rovnomennej vlajkovej značky Volkswagen má do roku 2030 zaniknúť 35.000 pracovných miest. Počet zamestnancov sa do konca roka 2026 zníži o 19.000, pričom už bolo dohodnutých okolo 28.000 dobrovoľných odchodov, priblížil Blume.
Náklady na výrobu v nemeckých závodoch podľa koncernu v roku 2025 klesli o viac ako 20 %. Blume zároveň potvrdil plány na ďalšie znižovanie výrobnej kapacity závodov, ktorá by mala v Európe do roku 2030 klesnúť celkovo o približne 1 milión vozidiel.
Volkswagen sa nachádza v „napätej a náročnej situácii“, pričom podmienky v automobilovom odvetví sa v tomto roku ešte viac zhoršili, povedal Blume akcionárom na online zhromaždení. „Náš obchodný model, ktorý bol desaťročia úspešný, dnes už nefunguje. Musíme ho ďalej rozvíjať,“ dodal.
Generálny riaditeľ načrtol kľúčové body novej stratégie do roku 2030. Cieľom spoločnosti Volkswagen je podľa neho stať sa do konca tohto desaťročia „najatraktívnejším výrobcom áut na svete“. Nové modely, ako napríklad nedávno predstavený elektrický ID Polo, dokazujú, že značka je na správnej ceste, povedal Blume.
Len v rámci rovnomennej vlajkovej značky Volkswagen má do roku 2030 zaniknúť 35.000 pracovných miest. Počet zamestnancov sa do konca roka 2026 zníži o 19.000, pričom už bolo dohodnutých okolo 28.000 dobrovoľných odchodov, priblížil Blume.
Náklady na výrobu v nemeckých závodoch podľa koncernu v roku 2025 klesli o viac ako 20 %. Blume zároveň potvrdil plány na ďalšie znižovanie výrobnej kapacity závodov, ktorá by mala v Európe do roku 2030 klesnúť celkovo o približne 1 milión vozidiel.