Volkswagen hľadá partnerstvá v oblasti materiálov pre batérie

Wolfsburg 16. júna (TASR) - Nemecká skupina Volkswagen (VW), ktorá je najväčším výrobcom áut v Európe, rokuje s dodávateľmi o zabezpečení priameho prístupu k materiálom a surovinám pre batérie do elektrických vozidiel (EV) prostredníctvom partnerstiev. Uviedol to Thomas Schmall, člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen zodpovedný za technológie.



Automobilka sa tak snaží zvýšiť svoju kontrolu nad dodávateľským reťazcom v priemysle. Firmy s priamym prístupom k čipom a lítiu budú mať totiž výhodu pri zabezpečení ich dodávok. S nedostatkom čipov pre polovodiče majú aktuálne problémy automobilky na celom svete. Plynulé dodávky materiálov im umožnia zvýšiť výrobu na plný výkon.



Cieľom VW je dobehnúť tiež súperov vrátane spoločností Tesla a BMW, ktoré už uzavreli dohody o dodávkach s výrobcami lítia, najdôležitejšej zložky batérií pre EV. "Všetci sa pretekáme. Ide o to, aby sme vytvorili čo najdostupnejšie batériové články," povedal Schmall.



Dodal, že okrem výroby batérií, čo je pre VW nová oblasť podnikania, sa skupina musí posunúť aj smerom k "vertikálnej integrácii", k obstarávaniu a zabezpečeniu surovín. A to prostredníctvom rôznych foriem spolupráce.



Získanie priamej kontroly nad dodávkami surovín, ktoré zahŕňajú aj grafit, kobalt a nikel, prostredníctvom partnerstiev je významné aj z hľadiska nákladov, poznamenal Schmall.



„Osemdesiat percent nákladov na batériové články určujú suroviny. Je teda zrejmé, že je potrebné sa viac angažovať,“ dodal.