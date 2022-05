Volkswagen investuje 10 mld. eur do výroby elektromobilov v Španielsku

Sagunto 5. mája (TASR) - Volkswagen (VW) investuje 10 miliárd eur do výroby elektromobilov v Španielsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemecký koncern plánuje v Španielsku vyrábať elektromobily a batérie, uviedol šéf Volkswagenu Herbert Diess. Do výstavby výrobných kapacít investuje 10 miliárd eur.



"Elektrifikujeme druhého najväčšieho výrobcu áut v Európe novou gigafaktory na výrobu batérií, produkciou elektrických áut v dvoch závodoch a vytvorením kompletného ekosystému dodávateľov od ťažby lítia po montovanie batérií," uviedol Diess.



Volkswagen tiež v spolupráci so španielskou elektrárenskou firmou Iberdrola postaví solárny park, ktorý bude dodávať časť energie pre jeho závod v Sagunte.