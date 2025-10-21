< sekcia Ekonomika
Volkswagen má pre nedostatok čipov pozastaviť výrobu vo Wolfsburgu
Autor TASR
Berlín 21. októbra (TASR) - Skupina Volkswagen sa vo svojom závode vo Wolfsburgu chystá pozastaviť výrobu niektorých modelov. Dôvodom je nedostatok počítačových čipov vyvolaný sporom o výrobcu čipov Nexperia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na denník Bild.
Hovorca skupiny Volkswagen pre Reuters uviedol, že tento týždeň sa plánuje pozastavenie výroby modelov Golf a Tiguan, čo ale nesúvisí so spoločnosťou Nexperia. Tá sa ocitla v centre sporu, ktorý ohrozuje globálne dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle.
Nexperia je dcérskou spoločnosťou čínskej firmy Wingtech. Holandská vláda nad ňou koncom septembra prevzala kontrolu, čo odôvodnila obavami z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Nexperia následne oznámila, že na základe rozhodnutia vlády v Pekingu nesmie od 4. októbra dovážať z Číny určité tovary. O niekoľko dní neskôr spoločnosť varovala automobilky a ich dodávateľov, že za súčasných podmienok nevie zaručiť dodávky čipov.
