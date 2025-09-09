Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volkswagen má záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo

Na snímke montáž a výroba nových modelov automobilov Volkswagen Passat. Foto: TASR - Jakub Kotian

Rast po roku 2030 bude možné financovať len s pomocou externého kapitálu.

Autor TASR
Mníchov 9. septembra (TASR) - Skupina Volkswagen má naďalej záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo. Rast po roku 2030 bude možné financovať len s pomocou externého kapitálu, vyhlásil v pondelok (8. 9.) Thomas Schmall, člen predstavenstva skupiny pre technológie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rozhodnutie o tom, kedy nastane správny čas na predaj akcií, ešte nepadlo, koncern je však pripravený kedykoľvek privítať externých investorov, povedal Schmall deň pred otvorením mníchovského autosalónu IAA Mobility.

Volkswagen má v súčasnosti rozostavané továrne na výrobu batérií v nemeckom Salzgitteri, španielskej Valencii a kanadskom St. Thomas. V Salzgitteri by sa mala sériová výroba batérií začať už tento rok. Cieľom koncernu je vyrábať veľkú časť batériových článkov samostatne, aby nebol závislý od externých dodávateľov.
.

