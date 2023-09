Volkswagen: Model Trinity sa bude vyrábať v Zwickau

Wolfsburg 29. septembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen plánuje vyrábať elektrické vozidlá (EV) Trinity vo svojej továrni v Zwickau. Automobilka to oznámila v piatok po zasadnutí dozornej rady, na ktorej sa diskutovalo o mieste výroby prestížneho modelu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Bolo rozhodnuté, že nie je potrebné stavať ďalší závod vo Wolfsburgu Warmenau," uvádza sa vo vyhlásení.



Automobilová skupina dodala, že jej ikonický model Golf bude uvedený "do elektrickej budúcnosti" v jej hlavnom závode vo Wolfsburgu.



Elektromobil Trinity má byť založený na novej platforme SSP a mal by byť uvedený na trh v roku 2026.



Riaditeľ automobilovej skupiny Oliver Blume krátko po nástupe do úradu odsunul projekt o dva roky, aby zmiernil tlak na softvérovú dcérsku spoločnosť Cariad, ktorá zápasila s problémami.



Volkswagen pôvodne plánoval postaviť novú továreň na výrobu elektromobilu Trinity, ale pre meškania pri vývoji uvažovala nemecká automobilka aj o prestavbe svojej továrne vo Wolfsburgu. Nakoniec sa však rozhodla pre Zwickau.