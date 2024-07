Volkswagen môže vytvoriť spoločný podnik s Rivian

Berlín 29. júla (TASR) - Skupina Volkswagen (VW) môže s americkým výrobcom elektromobilov Rivian vytvoriť spoločný podnik. Oznámil to v pondelok nemecký protimonopolný úrad (Bundeskartellamt), podľa ktorého vo vzťahu k projektu nie je dôvod na obavy z "ďalekosiahlych problémov v oblasti hospodárskej súťaže". TASR o tom informuje na základe tlačovej správy, ktorú zverejnil protimonopolný úrad na svojej internetovej stránke.



V spoločnom podniku budú vlastniť VW a Rivian zhodne po 50 %. Súčasťou dohody, ktorú odobril protimonopolný úrad, je aj prevzatie menšinového podielu v spoločnosti Rivian zo strany skupiny VW. Hlavnou úlohu spoločného podniku bude vývoj softvéru pre novú generáciu elektromobilov VW, ktoré by mali prísť na trh v roku 2028.



"Spolupráca sa vo svojej podstate týka spôsobu, akým je možné čo najlepšie zorganizovať a vzájomne prepojiť veľké množstvo komplexných funkcií a komponentov v automobile. Automobily sa čoraz viac digitalizujú a spájajú do sietí, takže otázka správnej systémovej architektúry nie je ničím iným ako kľúčovým parametrom konkurencieschopnosti," uviedol vo vyhlásení prezident protimonopolného úradu úradu Andreas Mundt.



Volkswagen plánuje investovať v najbližších rokoch do spoločnosti Rivian približne 5 miliárd USD (4,6 miliardy eur). Od investície, ktorú oznámili obe firmy koncom júna, si nemecká automobilka sľubuje zrýchlenie vývoja softvéru v oblasti elektromobility. Po vytvorení spoločného podniku bude mať VW priamy prístup k technológii Rivianu pre výrobu elektromobilov, ktorú plánuje uplatniť vo svojich elektrických vozidlách. V prvej fáze Volkswagen investuje do americkej firmy jednu miliardu dolárov. Neskôr by mal investíciu zvýšiť o ďalšie 4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,086 USD)