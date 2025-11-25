< sekcia Ekonomika
Volkswagen môže vyvíjať autá aj v Číne
To znamená, že celý proces, od vývoja po výrobu nových modelov prebehne v ázijskej krajine.
Autor TASR
Wolfsburg 25. novembra (TASR) - Volkswagen môže odteraz vyvíjať autá aj v Číne. To znamená, že celý proces, od vývoja po výrobu nových modelov prebehne v ázijskej krajine. Oznámil to v utorok nemecký automobilový gigant, ktorý sa snaží zlepšiť svoje výsledky na najväčšom automobilovom trhu sveta. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Nové testovacie laboratóriá spoločnosti v čínskom meste Che-fej znamenajú, že čínski zákazníci si teraz môžu kúpiť vozidlá VW vyvinuté a vyrobené výlučne v tejto krajine, uviedol Volkswagen. Prvýkrát v histórii spoločnosti sa tak môžu nové vozidlá vyvíjať mimo Nemecka.
Výskumné centrum v Che-fej sa ako jediné v rámci koncernu Volkswagen bude venovať výlučne elektromobilom a bude tiež zohrávať svoju úlohu pri exporte z Číny do juhovýchodnej Ázie a na Blízky východ.
„Posúvame naše vývojové kapacity v Číne na vyššiu úroveň,“ povedal šéf čínskej divízie Volkswagenu Ralf Brandstätter.
„Posilňujeme našu schopnosť rýchlo reagovať na lokálne potreby a formovať technológie priamo tam, kde sa budú používať,“ dodal.
Nemeckí výrobcovia automobilov sa v uplynulých rokoch dostali pod silný tlak domácich konkurentov v Číne, čo zasiahlo ich globálne tržby, ktoré klesli. Podľa konzultačnej spoločnosti Jato Dynamics mali čínski výrobcovia automobilov v minulom roku podiel vo výške takmer 60 % na domácom trhu, čo je výrazný nárast z 35 % v roku 2019. Nemeckí konkurenti na to reagovali presunom výroby do Číny.
Generálny riaditeľ spoločnosti Volkswagen Oliver Blume na septembrovom autosalóne v Mníchove novinárom povedal, že výroba väčšiny automobilov v Nemecku pred ich exportom do celého sveta „už nefunguje“.
„Preto sme sa rozhodli pre jasnú stratégiu v prípade Číny, a to pre Čínu v Číne,“ povedal.
Niektoré aspekty vývoja modelov sa dajú v Číne realizovať za polovicu nákladov v porovnaní s tým, čo by to bolo potrebné v Európe, uviedol Volkswagen. Nové centrum v Che-fej znamená tiež, že čas vývoja vozidiel by sa mohol skrátiť až o 30 % v porovnaní so súčasným čínskym vývojovým cyklom Volkswagenu.
