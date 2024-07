Volkswagen môže zavrieť továreň v Bruseli pre nízky dopyt

Wolfsburg 10. júla (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) varovala, že môže zatvoriť bruselský závod svojej luxusnej značky Audi. Dôvodom je prudký pokles dopytu po špičkových elektrických autách tejto značky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Volkswagen nezatvoril žiadnu továreň od ukončenia výroby vo Westmorelande v Pensylvánii v roku 1988. A posledný šéf značky VW, ktorý pohrozil zatvorením závodu v Európe, odstúpil niekoľko mesiacov po tom, ako to urobil.



Výrobcov automobilov však tvrdo zasiahol menší dopyt po elektrických vozidlách, ako sa očakávalo, po tom, čo vo veľkom investovali do rozvoja kapacít a technológií.



Automobilka Audi začiatkom tohto roka varovala, že jej odbyt v roku 2024 klesne, keďže pracovala na uvádzaní nových modelov na trh a zároveň znižovala náklady.



Volkswagen odhaduje, že náklady na nájdenie alternatívneho využitia bruselského závodu alebo jeho zatvorenie, ako aj ďalšie neplánované výdavky dosiahnu vo finančnom roku 2024 až 2,6 miliardy eur.



To prinútilo materskú spoločnosť Porsche SE, ktorá vlastní takmer tretinový podiel vo Volkswagene, ale má väčšinu hlasovacích práv, znížiť prognózu zisku na 3,5 z 5,5 miliardy eur.



Akcie Volkswagenu a Porsche kótované na burze vo Frankfurte nad Mohanom klesli po týchto správach o 1,7 % a 2,1 %.



Dopyt po elektromobile Audi Q8 e-tron, ktorý bol uvedený na trh v roku 2018, prudko klesol. Automobilka uvažuje aj o úplnom ukončení jeho výroby, pričom zdroj blízky spoločnosti uviedol, že by sa tak mohlo stať v roku 2025.



Závod v Bruseli, kde sa minulý rok vyrobilo približne 50.000 áut, zápasí "dlhé roky aj so štrukturálnymi problémami" vrátane ťažkostí pri zmene jeho usporiadania pre blízkosť mesta a vysokým nákladom na logistiku. Teraz by sa mal začať konzultačný proces s cieľom nájsť alternatívne riešenia pre závod, ktorý zamestnáva približne 3000 ľudí. "To môže zahŕňať zastavenie prevádzky, ak sa nenájde žiadna alternatíva," uvádza sa vo vyhlásení Audi.



Prevádzkové zisky Volkswagenu v 1. štvrťroku klesli o 20 %, čiastočne pre zastavenie výroby v bruselskom závode Audi na dva týždne pre nedostatok komponentov vo februári. Hovorca v tom čase uviedol, že Audi posudzuje možnosti, čo by sa mohlo v závode vyrábať.



"Zástupcovia zamestnancov Audi AG požadujú perspektívu budúcnosti pre závod a našich kolegov v Bruseli. Vedenie Audi musí prevziať zodpovednosť," uviedla Rita Becková, hovorkyňa výboru Audi v Európskej rade zamestnancov koncernu VW.



Medzi ďalšie neplánované výdavky, ktoré zaťažujú koncern Volkswagen, patria kurzové straty v dôsledku dekonsolidácie Volkswagen Bank Rus v jej divízii finančných služieb a plánované zatvorenie divízie plynových turbín dcérskej spoločnosti MAN Energy Solutions.