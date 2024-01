Volkswagen na dva dni zastaví výrobu v závode Emden

Emden 31. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) v stredu oznámil, že vo štvrtok a piatok (1. a 2. 2.) zastaví prevádzku vo svojom závode v nemeckom Emdene, čo ovplyvní výrobu áut so spaľovacími motormi aj elektromobilov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa hovorkyne závodu dôvodom je stagnujúci dopyt po modeli Passat, ktorý sa vyrába v Emdene, pričom jeho produkcia v tomto závode bude ukončená začiatkom marca.



Zástupcovia miestnej zamestnaneckej rady a vedenia automobilky sa spoločne dohodli na zastavení výroby. V záujme zabezpečenia "synchronizovanej prevádzky" v závode bude počas týchto dvoch dní zastavená aj výroba elektrických vozidiel, aj keď problémy sú s modelmi Passat s tradičným motorom.



Tieto dva dni zatavenia výroby elektromobilov sa budú kompenzovať sobotami v druhej polovici roka.



V auguste minulého roka začal VW s výrobou novej elektrickej limuzíny ID.7 v Emdene, ktorý sa nachádza v severozápadnom Nemecku. Vyrába sa tam aj menšie kompaktné elektrické SUV ID.4 a modely Passat a Arteon.



Výroba Passatu by sa mala v priebehu niekoľkých týždňov presťahovať do závodu v Bratislave. Výroba Arteonu sa má postupne ukončiť.