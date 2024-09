Volkswagen Slovakia oznámil, že na Slovensku prepúšťať nebude

Prečítajte si aj: Volkswagen zvažuje historické zatváranie nemeckých závodov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Volkswagen na Slovensku nebude prepúšťať zamestnancov v bratislavskom a martinskom závode v súvislosti s nedávnym oznámením materskej skupiny o možnom zatváraní závodov vo svete. V utorok to pre TASR uviedla hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.priblížila hovorkyňa.K zatraktívneniu spoločnosti ako zamestnávateľa by mala prispievať aj nová kolektívna zmluva, ktorá je platná od prvého septembra.Nemecká automobilová skupina Volkswagen nedávno oznámila, že nevylučuje zatváranie závodov a prepúšťanie v rámci programu znižovania nákladov. Spoločnosť zároveň v pondelok (2. 9.) po schôdzke vedenia oznámila, že ruší aj doteraz platnú dohodu o garancii pracovných miest, ktorá do roku 2019 vylučovala prepúšťanie nariadené zamestnávateľom.