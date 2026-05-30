Volkswagen na Slovensku vznikol pred 35 rokmi
Spoločnosť sa začala rodiť 12. marca 1991.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia je najdlhšie produkujúcim výrobcom automobilov v modernej histórii Slovenskej republiky (SR). Bratislavský závod sídliaci v Devínskej Novej Vsi je jediný na svete, ktorý vyrába vozidlá štyroch značiek pod jednou strechou.
Produkuje modely Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen Passat a Škoda Superb. Viac ako 99 percent produkcie exportuje do celého sveta. Najväčšími exportnými trhmi sú podľa obratu Čína, USA a Nemecko.
V sobotu 30. mája uplynie 35 rokov od vzniku spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorá odvtedy vyrobila osem miliónov áut.
Spoločnosť sa začala rodiť 12. marca 1991, keď vláda SR, Bratislavské automobilové závody (BAZ) a nemecký koncern Volkswagen podpísali základnú dohodu o zámere vytvoriť novú slovensko-nemeckú spoločnosť. O dva mesiace neskôr, 30. mája 1991, bola podpísaná zmluva o prevode aktív a spoločenská zmluva, pričom na pôde BAZ v Devínskej Novej Vsi vznikla spoločnosť Volkswagen Bratislava, s. r. o. Koncern Volkswagen vlastnil 80 percent a BAZ 20 percent novej spoločnosti.
Začiatok sériovej výroby v bratislavskom podniku sa viaže s dátumom 14. február 1992, keď z linky zišiel prvý sériovo vyrábaný VW Passat. O dva roky neskôr bola v Bratislave spustená výroba najúspešnejšieho modelu značky Volkswagen, a to Volkswagenu Golf, ktorý sa v bratislavskom závode vyrábal do roku 2005.
Spoločnosť Volkswagen Bratislava, s. r. o., sa v roku 1999 zmenila na Volkswagen Slovakia, a. s., pričom jej 100-percentným vlastníkom sa stal koncern Volkswagen. Koncom mája roku 2000 začal svoju činnosť aj martinský závod, ktorý vyrobil už viac ako 600 miliónov komponentov pre vozidlá vyvážané do celého sveta.
„S príchodom nového tisícročia nastali vo Volkswagen Slovakia zmeny, ktoré trvalo zmenili tvár závodov v Bratislave a Martine. Bratislavský závod získal najväčší investičný projekt vo svojej dovtedajšej histórii - výrobu modelu Touareg, vlajkovej lode značky Volkswagen. A spolu s ním aj Porsche Cayenne, ktoré sa na Slovensku začalo vyrábať spočiatku ako zmontované karosérie a finálna kompletizácia prebiehala v nemeckom Lipsku. Od roku 2017 však Porsche Cayenne opúšťa bratislavský závod ako plne dokončené vozidlo exkluzívne pre celý svet,“ uviedla pre TASR Lucia Kovarovič Makayová, vedúca oddelenia komunikácie Volkswagen Slovakia.
Rozšírenie výroby o segment Porsche bolo sprevádzané nielen výstavbou nových hál, ale aj nasadením ďalších moderných technológií. Celková výška investícií presiahla niekoľko stoviek miliónov eur. Tento projekt priniesol výrazne zmenenú tvár závodu, keď jeho rozloha presiahla dva milióny štvorcových metrov.
„Exkluzívna výroba spomenutých SUV modelov odštartovala v júli 2002. V novembri 2005 pribudol do portfólia nový model Audi Q7. Jeho integrácia a spustenie výroby položili základy éry technologických inovácií, ktoré výrazne prispeli k rozvoju a rastu celého závodu. Napríklad spájanie ocele a hliníka v novej karosárni,“ dodala Kovarovič Makayová.
V oblasti elektromobility získal podľa nej bratislavský závod kompetencie už pred vyše desaťročím. V roku 2013 sa tam začal sériovo vyrábať Volkswagen e-up! ako úplne prvé čisto elektrické vozidlo koncernu Volkswagen. Produkcia tohto modelu bola ukončená v roku 2023. Čisto elektrickému modelu e-up! predchádzalo v roku 2010 prvé hybridné vozidlo Volkswagen Touareg Hybrid.
Rok 2025 bol podľa Kovarovič Makayovej pre Volkswagen Slovakia rokom vrcholiaceho nábehu úplne nového elektrického modelu Porsche Cayenne Electric, ktoré sa stalo prvým sériovo vyrábaným plne elektrickým SUV z Bratislavy. Model sa plynulo integroval do existujúceho výrobného systému, čo podniku umožňuje flexibilne reagovať na meniaci sa dopyt po vozidlách so spaľovacími, hybridnými aj elektrickými pohonmi.
„Tento proces dopĺňa výstavba novej výrobnej haly pre platformu podlahy a hliníkové prídavné diely. Na zvládnutie zvýšenej logistickej komplexnosti bolo zároveň rozšírené logistické centrum. Z rovnakej výrobnej linky ako Porsche Cayenne Electric schádza od roku 2026 aj jeho derivát kupé Porsche Cayenne Coupé Electric,“ informovala vedúca oddelenia komunikácie Volkswagen Slovakia, a. s.
Za uplynulé vyše dve desaťročia opustilo bratislavský závod viac ako 1,3 milióna vozidiel Audi Q7 a v roku 2026 prichádzajú na výrobné linky dva nové modely značky Audi - nová generácia Audi Q7 a úplne nový model Audi Q9. „Práve v čase výročia navyše schádza z výrobnej linky jubilejné 8-miliónte vozidlo vyrobené v Bratislave od roku 1991, ktorým sa stal Volkswagen Passat,“ uviedla pre TASR Kovarovič Makayová.
V pondelok 1. júna sa v bratislavskom závode uskutoční oficiálna oslava 35. výročia, na ktorej sa zúčastnia aj bývalí členovia Predstavenstva Volkswagen Slovakia, členovia značky Volkswagen, sociálni partneri, jubilanti a zástupcovia verejného života na regionálnej aj celoštátnej úrovni.
V sobotu 5. septembra 2026 bratislavský závod opäť otvorí svoje brány pre zamestnancov a ich rodiny a blízkych v rámci dňa otvorených dverí. Jeho integrálnou súčasťou bude tentoraz v poradí už tretí ročník stretnutia historických vozidiel Veteran Day.
