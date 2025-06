Volkswagen napreduje pri rušení pracovných miest v Nemecku podľa plánu

Wolfsburg 3. júna (TASR) - Plán nemeckého automobilového giganta Volkswagen (VW) zrušiť 35.000 pracovných miest v Nemecku do roku 2030 napreduje, pričom viac ako 20.000 zamestnancov už súhlasilo s predčasným ukončením svojich zmlúv. Povedal to v utorok na zasadnutí zamestnaneckej rady vo Wolfsburgu šéf oddelenia ľudských zdrojov Gunnar Kilian. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Na zrušení 35.000 zo 130.000 pracovných miest v nemeckých závodoch sa vedenie a odbory dohodli vlani v decembri po niekoľkých kolách rokovaní. Cieľom je zlepšiť ziskovosť najväčšieho výrobcu áut v Európe.



Volkswagen vylúčil prepúšťanie z prevádzkových dôvodov. Redukciu počtu pracovných miest by chcel dosiahnuť predovšetkým predčasným odchodom do dôchodku a dobrovoľným odchodom s výplatou odstupného.



Prvé opatrenia už nadobúdajú kontúry a automobilka napreduje podľa plánu, povedal Kilian. Dodal, že vďaka pokroku pri znižovaní nákladov továrne vo Wolfsburgu a pracovných miest v súlade so sociálnymi zmluvami v šiestich nemeckých pobočkách Volkswagenu automobilka zrýchľuje svoju transformáciu.



No aj napriek tomuto pokroku finančný šéf David Powels povedal, že VW čaká ešte veľa práce, aby zabezpečil, že bude do roku 2029 konkurencieschopný a pripravený na budúcnosť.