Volkswagen napreduje s redukciou pracovných miest v Nemecku
Autor TASR
Wolfsburg 18. novembra (TASR) - Skupina Volkswagen napreduje s plánovaným znižovaním počtu pracovných miest v Nemecku. Najväčší európsky výrobca automobilov v utorok oznámil, že na podmienkach odchodu sa už zmluvne dohodol s viac ako 25.000 zamestnancami. Celkovo skupina plánuje do roku 2030 zrušiť 35.000 pozícií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prevádzkové náklady v závodoch vo Wolfsburgu, Emdene a Zwickau sa znížili v priemere o takmer 30 %, uviedol šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer. Koncom minulého roka sa vedenie skupiny Volkswagen dohodlo s odbormi na reštrukturalizačnom programe pre svoju rovnomennú vlajkovú značku. Do konca tohto desaťročia má zaniknúť asi štvrtina zo 130.000 pracovných miest v desiatich nemeckých lokalitách. Dohoda so sociálnymi partnermi vylučuje prepúšťanie z prevádzkových dôvodov. Redukcia pracovných miest sa tak má uskutočniť najmä prostredníctvom predčasného odchodu do dôchodku a odstupného.
