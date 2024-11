Volkswagen nedosiahol dohodu s odbormi v Nemecku, hrozia mu štrajky

Wolfsburg 29. novembra (TASR) - Zamestnanci automobilového koncernu Volkswagen (VW) v celom Nemecku by na budúci týždeň mohli vstúpiť do štrajku. Uviedol to v piatok odborový zväz IG Metall, keďže vedenie naďalej plánuje v rámci reštrukturalizácie zatvárať niektoré továrne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Štrajky sú možné a tiež nevyhnutné od začiatku decembra," uviedol IG Metall v letáku pre pracovníkov. Dohoda o tzv. "pracovnom mieri", ktorá zabraňuje štrajkom alebo iným akciám, vyprší na konci mesiaca, 30. novembra.



Varovné štrajky v závodoch automobilky po celom Nemecku sa podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou očakávajú už v pondelok (2. 12.). Pôjde o prvé masové protestné akcie od roku 2018.



Vedenie požaduje plošné zníženie platov zamestnancov o 10 %. Volkswagen, najväčší európsky výrobca automobilov, sa totiž zmieta v hlbokej kríze. Manažment preto plánuje zatvárať niektoré prevádzky a prepúšťať v snahe drasticky znížiť náklady na pracovnú silu v Nemecku a zvýšiť zisk, aby si ubránil podiel na trhu zoči-voči lacnej konkurencii z Číny a poklesu európskeho dopytu po automobiloch.



Zástupcovia odborov a manažment sa opäť stretnú 9. decembra, aby pokračovali v rokovaniach o novej pracovnej zmluve pre zamestnancov nemeckej divízie VW. Odbory pritom avizovali, že odmietnu všetky návrhy, ktoré nebudú zahŕňa dlhodobé plány na udržanie výroby v každom závode VW.



Štrajky môžu trvať 24 hodín alebo aj neobmedzený čas, ak nedôjde k dohode na ďalšom kole vyjednávaní. Narušia tak produkciu Volkswagenu v čase, keď už automobilka čelí klesajúcemu odbytu aj zisku.



"Volkswagen určí pri rokovacom stole, aký dlhý a aký ťažký bude konflikt. Pracovná sila VW v celej krajine je pripravená štrajkovať," uviedol IG Metall.



Základom diskusií bude návrh odborov, ktorý má zabrániť prepúšťaniu a zatváraniu závodov prostredníctvom opatrení, ako je skrátenie pracovného času a zrieknutie sa odmien. Tento balík by mal ušetriť spoločnosti približne 1,5 miliardy eur. Vedenie však uviedlo, že nie je pripravené stiahnuť zatváranie závodov z rokovacieho stola.