Podľa Volkswagenu sa problémy s nedostatkom čipov tento rok neskončia

Wolfsburg 6. februára (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) neočakáva, že by sa problémy s globálnym nedostatkom polovodičov tento rok skončili, aj keď by sa podľa nej mali v druhej polovici roka zmierniť. Uviedol to člen predstavenstva a šéf zásobovania VW Murat Aksel pre časopis Automobilwoche.



Volatilita v dodávkach bude podľa neho pokračovať minimálne ešte v druhej polovici tohto roka.



Výrobcov áut na celom svete zasiahol nedostatok polovodičov spôsobený narušením dodávateľského reťazca na začiatku pandémie ochorenia COVID-19, ako aj prudko stúpajúcim dopytom po polovodičoch zo strany výrobcov spotrebnej elektroniky.



Aksel to označil za jasné štrukturálne problémy. Predpovedá tiež, že dopyt v automobilovom priemysle bude naďalej rásť. Automobilky však namiesto toho, aby sa pokúsili nárokovať si náhradu škody od dodávateľov za problémy s dodávkami, sa zamerali na úzku spoluprácu s nimi, aby si zabezpečili lepšiu dostupnosť.



Upozornil zároveň, že na spoľahlivejšiu prognózu je potrebné počkať si do roku 2023, keď sa zvýši výrobná kapacita v oblasti polovodičov.



Dcérska spoločnosť Volkswagenu, výrobca luxusných áut Porsche, v separátnom článku pre Automobilwoche uviedla, že aj napriek globálnemu nedostatku polovodičových čipov očakáva ďalší rekordný predaj tento rok.



Šéf predaja Detlev von Platen pritom poukázal na aktuálne objednávky, ktoré naznačujú, že rast predaja by tento rok mohol dosiahnuť podobne vysokú úroveň ako v roku 2021.



Predaj Porsche sa minulý rok zvýšil o 11 % na 301.915 áut. Pri rovnakom tempe rastu by tak odbyt automobilky mohol tento rok dosiahnuť viac ako 335.000 vozidiel.



Vysoký dopyt a problémy s dodávkami však viedli k dlhším dodacím lehotám, upozornil von Platen. "Čakacie lehoty môžu trvať niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch až rok," dodal.