Volkswagen obmedzuje v Nemecku prijímanie nových zamestnancov

Volfsburg 3. novembra (TASR) - Skupina Volkswagen v snahe ušetriť miliardy eur dočasne zmrazuje prijímanie zamestnancov vo svojich kľúčových domovských závodoch. Vzhľadom na prebiehajúce programy zvyšovania efektivity bude externý nábor dočasne obmedzený a nebudú sa inzerovať žiadne externé pozície, uviedol v piatok hovorca spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Opatrenie sa týka šiestich závodov v mestách Wolfsburg, Hannover, Brunswick, Salzgitter, Emden a Kassel. Programom zvyšovania efektivity reaguje vedenie koncernu na problémy svojej rovnomennej vlajkovej značky Volkswagen, ktorá zápasí s vysokými nákladmi a výrobnými stratami. Za deväť mesiacov do konca septembra 2023 jej prevádzková rentabilita tržieb klesla na 3,4 %. To znamená, že zo 100 eur tržieb vytvára približne len 3,40 eura prevádzkového zisku.



Program oznámený v lete má do roku 2026 znížiť náklady o 10 miliárd eur a zvýšiť návratnosť tržieb na 6,5 %. Ešte v októbri koncern odmietol správu, že v rámci programu zvyšovania efektívnosti sa má zrušiť až 4000 pracovných miest v administratíve.