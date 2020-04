Volkswagen obnovil produkciu v Poľsku, predbežne na 20 % kapacity

Varšava 27. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen v pondelok opätovne spustila produkciu v Poľsku, ktorá bola pre opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu pozastavená päť týždňov. Výroba je zatiaľ spustená na 20 % kapacity.



Ako uviedla agentúra DPA, do práce sa zatiaľ vrátilo zhruba 25 % z celkového počtu 11.000 zamestnancov. Poľská divízia Volkswagenu vyrába úžitkové vozidlá, medzi nimi modely Caddy, Transporter, Crafter, MAN TGE, ako aj elektrické autá. V roku 2019 vyrobil závod takmer 270.000 áut.



VW spustil v pondelok produkciu vo viacerých závodoch vrátane najväčšieho vo Wolfsburgu. V závode, kde sa vyrába napríklad model VW Golf, začalo v pondelok opäť pracovať približne 8000 ľudí. Tento týždeň by sa v továrni malo vyrobiť 1400 áut a do 14 dní by produkcia mala stúpnuť na 6000 kusov.



Ako uviedol člen predstavenstva VW zodpovedný za výrobu Andreas Tostmann, výroba v závode Wolfsburg bude na začiatku na úrovni 10 až 15 % predkrízovej kapacity a nasledujúci týždeň by mala dosiahnuť zhruba 40 %.