Volkswagen obnovil výrobu vo svojom najväčšom závode vo Wolfsburgu

Wolfsburg 27. apríla (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) v pondelok oznámil, že obnovil výrobu vo svojej najväčšej továrni vo Wolfsburgu, kde zaviedol nové hygienické opatrenia pre pandémiu nového koronavírusu.



Nemecko po poklese nových prípadov nákazy uvoľnilo blokády. Výrobcovia automobilov sa pritom spoliehajú na schopnosť krajiny vystopovať a udržať pod kontrolou šírenie nového koronavírusu, aby sa mohla najväčšia ekonomika Európy vrátiť späť do práce.



Vo Wolfsburgu, kde sa vyrába napríklad model VW Golf, začalo v pondelok opäť pracovať na montážnych linkách približne 8000 ľudí. Tento týždeň by sa v továrni malo vyrobiť 1400 áut a do 14 dní by produkcia mala stúpnuť na 6000 kusov.



Výroba v závode Wolfsburg bude na začiatku na úrovni 10 až 15 % predkrízovej kapacity a nasledujúci týždeň by mala dosiahnuť zhruba 40 %, informoval Andreas Tostmann, člen predstavenstva VW zodpovedný za výrobu.



„Reštart najväčšej automobilky v Európe po týždňoch odstávky je dôležitým symbolom pre našich zamestnancov, našich predajcov, dodávateľov, nemecké hospodárstvo a pre Európu,“ uviedol Tostmann.



VW prepracoval svoje postupy tak, aby zahŕňali nové hygienické opatrenia. Zamestnanci si musia zmerať teplotu a obliecť sa do pracovných kombinéz ešte doma, aby sa zabránilo zhlukovaniu ľudí v šatniach továrne.



Na dlážku vo výrobných halách boli umiestnené značky, aby boli pracovníci lepšie schopní dodržiavať pravidlo o dištancovaní zhruba vo vzdialenosti 1,5 metra a dostali tiež čas navyše na dezinfekciu nástrojov a povrchov, uviedol VW.



Začiatkom apríla začal Volkswagen vyrábať komponenty v továrňach v Braunschweigu, Kasseli, Salzgitteri a Hannoveri, 20. apríla obnovil výrobu automobilov v Zwickau a Bratislave a 23. apríla v Chemnitzi.



Tento týždeň skupina Volkswagen obnoví výrobu v Portugalsku, Španielsku, Rusku, Južnej Afrike a Južnej Amerike a od 3. mája v Chattanooga v Spojených štátoch.



Volkswagen ďalej uviedol, že znovu otvoril približne 70 % svojich autosalónov v Nemecku.