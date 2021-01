Volkswagen očakáva pokutu vyše 100 mil. eur za nesplnenie emisií CO2

Berlín 21. januára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen čelí pokute vyše 100 miliónov eur za emisie CO2. Uviedla to firma vo štvrtok s tým, že síce emisie v minulom roku výrazne znížila, limit stanovený Európskou úniou však napriek tomu prekročila.



Európska únia stanovila automobilkám limit priemerných flotilových emisií CO2 na úrovni 95 g/km. Ako Volkswagen uviedol, v roku 2020 dokázal stlačiť priemerné emisie CO2 z áut predaných v Európskej únii o 20 %. Požiadavku EÚ napriek tomu prekonal.



Podľa hovorcu firmy, ktorého citovala agentúra Reuters, by rozsah prekročenia povolených emisií mal pre Volkswagen znamenať pokutu "na veľmi nízkej úrovni trojcifernej miliónovej sumy". Britský denník Financial Times však informoval, že jeho výpočty naznačujú pokutu okolo 150 miliónov eur.



"Len tesne sme zaostali za stanoveným limitom flotilových emisií za rok 2020, čo ovplyvnila pandémia nového koronavírusu," povedal šéf Volkswagenu Herbert Diess. Ako dodal, dúfa, že stanovený limit sa firme podarí splniť tento rok, keďže viacero značiek v rámci skupiny prichádza na trh s novými elektrickými modelmi.