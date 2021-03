Volkswagen očakáva rast príjmov svojej hlavnej značky VW v tomto roku

Wolfsburg 17. marca (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) očakáva, že dodávky a príjmy jej hlavnej, rovnomennej značky sa v tomto roku zvýšia, keď nová stratégia začne prinášať ovocie.



Značka VW plánuje dodať tento rok klientom vyše 450.000 elektromobilov, čo je viac ako dvojnásobok počtu elektromobilov dodaných v predošlých rokoch.



Druhý najväčší výrobca áut na svete tento mesiac predstavil svoju stratégiu pre značku VW s názvom Accelerate, ktorej cieľom je urýchliť prechod k výrobe plne elektrických vozidiel. V rámci tohto plánu by do roku 2030 mali elektromobily predstavovať viac ako 70 % z celkového predaja vozidiel značky VW v Európe. To je výrazne viac ako predchádzajúci cieľ na úrovni 35 %.



Značka Volkswagen plánuje investovať do roku 2025 do elektrifikácie a digitalizácie 16 miliárd eur.



A aby pomohla financovať túto investíciu, sa automobilka sústredí na zníženie fixných nákladov o 5 % do roku 2023, zmrazenie počtu zamestnancov na úrovni januára 2021, zvýšenie produktivity vo svojich závodoch o 5 % a zníženie nákladov na suroviny o 7 %.



Nová stratégia by mala automobilke vygenerovať tržby na úrovni stámiliónov eur ročne v nasledujúcich rokoch.