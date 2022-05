Volkswagen očakáva rovnakú ziskovosť elektromobilov a konvenčných áut

Wolfsburg 12. mája (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) očakáva, že jej elektrické vozidlá budú rovnako ziskové ako autá na fosílne palivá skôr, ako pôvodne plánovala. Vyhlásil to vo štvrtok generálny riaditeľ Herbert Diess na výročnom stretnutí akcionárov automobilky.



Volkswagen pôvodne očakával, že ziskové marže z predaja jeho elektrických vozidiel sa vyrovnajú maržiam z vozidiel so spaľovacím motorom v priebehu dvoch až troch rokov.



Diess povedal tiež, že automobilka je v silnej finančnej situácii, a to aj napriek náročnému ekonomickému prostrediu.



"Očakávame, že podnikanie v oblasti e-mobility bude rovnako ziskové ako podnikanie so spaľovacími motormi skôr, ako sa plánovalo," uviedol Diess. "Vďaka dobrému krízovému manažmentu sme finančne robustní a posilnili sme našu odolnosť."



Diess chce, aby Volkswagen predbehol Teslu a stal sa svetovou jednotkou v oblasti elektromobilov do roku 2025. Stavia pritom na väčšej ponuke produktov, ktorá zahŕňa luxusné a prémiové autá, ako aj veľkosériové značky.



Volkswagen minulý rok predal na celom svete približne 452.000 elektrických vozidiel na batérie a do roku 2030 má za cieľ, aby polovica jeho celosvetovej produkcie bola čisto elektrická.



Tesla, ktorá v minulom roku vyrobila 936.000 áut, uviedla, že do konca dekády chce dodávať 20 miliónov áut ročne.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.