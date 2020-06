Volkswagen očakáva veľmi zlý 2. štvrťrok

Wolfsburg 15. júna (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) očakáva veľmi zlý 2. štvrťrok 2020. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády. Ale zároveň stále predpokladá, že za celý rok vykáže upravený prevádzkový zisk. Uviedol to finančný riaditeľ Frank Witter v internom bulletine.



Pandémia spôsobila pokles predaja automobilky v 2. štvrťroku, čo bude mať negatívny vplyv na jej hospodárske výsledky v období apríl - jún. VW tak bude musieť byť veľmi disciplinovaný vo výdavkoch, aby splnil svoje ciele, povedali Witter aj generálny riaditeľ koncernu Herbert Diess na stretnutí s manažérmi.



Napriek tomu existuje nádej na zlepšenie v druhej polovici roka. Cieľom je dosiahnuť na konci roka kladný prevádzkový výsledok pred špeciálnymi položkami, povedal Witter pre časopis Wirtschaftswoche.



Volkswagen a jeho rivalov tvrdo zasiahla kríza, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu. Tá ochromila predaj na kľúčových trhoch od Číny cez Európu po USA. Nemecká automobilka stiahla svoju prognózu pre tento rok koncom apríla, pričom investorom oznámila, že súčasné tri mesiace do konca júna budú obzvlášť ťažké. Ale snaha VW o zníženie nákladov umožní koncernu zostať ziskovým počas tohto roka.



VW so sídlom vo Wolfsburgu má za sebou niekoľko turbulentných týždňov pre interné problémy v otázke riadenia a problémy so softvérom, ktoré negatívne ovplyvnili uvedenie elektrického vozidla ID.3 na trh. A zároveň marketingové video automobilky bolo označené za rasistické a vyvolalo pobúrenie verejnosti.



A hoci sa väčšina závodov VW znovu otvorila a ich produkcia sa zvyšuje, správanie spotrebiteľov zostáva neisté a panujú tiež obavy z druhej vlny pandémie.