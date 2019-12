Volkswagen očakáva za tento rok výrazný rast prevádzkového zisku

Wolfsburg 19. decembra (TASR) - Značka Volkswagen uzatvorí tento rok výrazným rastom prevádzkového zisku. Prispeli k tomu úsporné opatrenia a dobré výsledky v predaji športovo-úžitkových vozidiel. Uviedla to vo štvrtok značka VW, ktorá zároveň dodala, že v najbližších piatich rokoch plánuje výrazné investície do produkcie elektrických vozidiel.



"Na celkovo klesajúcom automobilovom trhu sa značke Volkswagen podarilo jej podiel zvýšiť a zároveň zlepšiť aj prevádzkový zisk," povedal prevádzkový riaditeľ značky VW Ralf Brandstätter. Podrobnosti o výsledkoch firmy však neuviedol.



Okrem výrazného zlepšenia prevádzkového zisku Brandstätter očakáva aj vyšší celkový predaj vozidiel. "Vedenie Volkswagenu je presvedčené, že značka VW bude schopná prekonať minuloročný objem dodávok," povedal. Vlani predala značka 6,245 milióna vozidiel.



Volkswagen sa chce v nasledujúcich rokoch zamerať najmä na produkciu elektromobilov. Do zvýšenia výroby týchto áut plánuje značka do konca roka 2024 investovať 11 miliárd eur. Čo sa týka projektov budúcnosti celkovo, vrátane digitalizácie a iných projektov, VW odhaduje investície na 19 miliárd eur.