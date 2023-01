Volkswagen očakáva zrýchlenie čínskeho trhu po náročnom 1. štvrťroku

Berlín 16. januára (TASR)- Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) očakáva oživenie rastu na čínskom trhu s osobnými autami v tomto roku po tom, ako sa zmierni napätie v dodávateľskom reťazci, ako aj súčasná vlna ochorenia COVID-19 v ázijskej krajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Predaj vozidiel na najväčšom automobilovom trhu na svete sa tento rok zvýši o 4 až 5 % na 23 miliónov, predpovedal Ralf Brandstätter, šéf čínskej divízie VW. To by bolo zrýchlenie po náraste predaja o 1,6 % v minulom roku. No zatiaľ čo ukazovatele dopytu stúpajú, Čínu sužuje masívny nárast infikovaných po uvoľnení politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19.



"Prvý štvrťrok bude určite o niečo ťažší v porovnaní so zvyškom roka," povedal Brandstätter novinárom v Berlíne.



Zatiaľ čo rast predaja v Číne sa má zrýchliť, západné automobilky tam strácajú pôdu pod nohami. Vytláčajú ich miestni producenti, ktorí ponúkajú lacnejšie modely prispôsobené lokálnemu vkusu. Americká Tesla už v októbri znížila ceny v Číne. Brandstätter odmietol povedať, či ju Volkswagen bude nasledovať. Minulý rok predaj VW na jeho najdôležitejšom trhu klesol o 3,6 % na 2,2 milióna vozidiel v dôsledku prísnych blokád v krajine, keď muselo byť zatvorených až 70 % jeho showroomov.



Volkswagen v priebehu nasledujúcich dvoch rokov rozšíri svoj rad elektrických vozidiel v Číne o Audi Q4 e-tron a sedan ID.7. Zvažuje tiež, či ponúkať elektrické modely Škoda, pretože značka má v súčasnosti v krajine malé zastúpenie.



Najväčší európsky výrobca automobilov očakáva, že predaj áut v Číne vzrastie do konca dekády na 28 až 30 miliónov vozidiel, čo je trojnásobok veľkosti nemeckého trhu. Podľa prognóz predaj EV, ktorý predstavoval štvrtinu celkových dodávok v minulom roku, tento rok dosiahne 30 %.



Čínsky trh s elektrickými vozidlami sa rozvíja "neuveriteľne rýchlo", skonštatoval Brandstätter. Podporujú ho nízke ceny elektriny, dobre rozvinutá sieť nabíjacích staníc a obmedzenia pre vozidlá so spaľovacími motormi v niektorých mestách.



Miestne automobilky sú tiež rýchlejšie pri navrhovaní nových modelov. Trvá im to približne dva a pol roka v porovnaní so štyrmi rokmi pre VW v Nemecku. Čínski výrobcovia reagujú rýchlejšie na vývoj v priemysle a spotrebiteľské trendy, najmä pokiaľ ide o digitálne funkcie, uviedol Brandstätter.



Spoločnosť VW v októbri oznámila, že investuje 2,3 miliardy USD (2,13 miliardy eur) do spoločného podniku s čínskou firmou Horizon Robotics. Horizon bude pritom spolupracovať so softvérovou jednotkou Cariad spoločnosti VW na vývoji systémov automatizovaného a asistovaného riadenia pre Čínu, pričom integruje množstvo funkcií do jedného čipu, čím ušetrí náklady a zníži spotrebu energie.



"Technológie v Číne budú pravdepodobne menej kompatibilné so západnými a naopak. Vychádzame z myšlienky, že budú existovať samostatné technologické sféry," dodal Brandstätter.



(1 EUR = 1,0814 USD)