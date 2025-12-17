Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Ekonomika

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Závod v Salzgitteri bude spočiatku vyrábať denne len niekoľko stoviek batériových článkov. Objem výroby má však rýchlo rásť.

Autor TASR
Salzgitter 17. decembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen odštartovala vlastnú výrobu batérií pre elektromobily. Produkcia sa oficiálne začala v stredu v závode v Salzgitteri, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Volkswagenu PowerCo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Výstavbu závodu na výrobu batérií začali v júli 2022 a skupina Volkswagen na jeho konštrukciu doteraz vynaložila viac ako miliardu eur. Automobilka plánuje postaviť ďalšie dva takéto závody, a to v španielskej Valencii a v kanadskom meste St. Thomas. Španielsky závod by výrobu mal odštartovať v budúcom roku a kanadský v roku 2027.

Generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume povedal, že závod v Salzgitteri je „signálom pre Európu“ a kľúčovým prvkom stratégie skupiny. Poukázal na to, že Volkswagen sa stal prvým európskym výrobcom automobilov, ktorý zaviedol vlastný vývoj a výrobu batériových článkov, čím v globálnej konkurencii posilnil svoju pozíciu a nezávislosť.

Závod v Salzgitteri bude spočiatku vyrábať denne len niekoľko stoviek batériových článkov. Objem výroby má však rýchlo rásť. Cieľová ročná kapacita je 20 gigawatthodín, čo predstavuje batérie pre približne 250.000 elektrických vozidiel.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie