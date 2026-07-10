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Volkswagen ohlásil veľké obmedzenie výroby, o prepúšťaní neinformoval
Modelový rad sa má postupne zúžiť o 50 percent a počet voliteľných prvkov výbavy klesne až o 75 percent.
Autor TASR
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Wolfsburg 10. júla (TASR) - Automobilový koncern Volkswagen po štvrtkovom zasadnutí dozornej rady o možných úsporách naďalej neposkytuje žiadne informácie o prípadnom zatváraní závodov či prepúšťaní, ohlásil však výrazné obmedzenie výroby. Modelový rad sa má postupne zúžiť o 50 percent a počet voliteľných prvkov výbavy klesne až o 75 percent, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti po skončení rokovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Dozorná rada koncernu sa zišla vo štvrtok popoludní, aby prerokovala úsporné plány predstavenstva. „S naším plánom do budúcnosti prechádzame z vlastných síl do ďalšej fázy transformácie,“ cituje vyhlásenie generálneho riaditeľa koncernu Olivera Blumeho.
Vedenie koncernu predstavilo rozsiahly balík opatrení s 12 iniciatívami a strategickou víziou „Zielbild 2030“.
Modelový rad sa má podľa nej postupne zúžiť až o 50 percent a počet voliteľných prvkov výbavy klesne až o 75 percent. K možnému znižovaniu počtu pracovných miest a zatváraniu závodov, o ktorých predtým informovali médiá, sa Blume nevyjadril.
„Podľa očakávania neboli v dozornej rade VW prijaté žiadne rozhodnutia. Komunikovali sa len všeobecné ciele, ktoré už boli z veľkej časti známe,“ komentoval situáciu automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer.
Predsedníčka podnikovej rady Daniela Cavallová neskrývala po zasadnutí rozhorčenie, píše DPA. Vyzvala Blumeho, aby sa v piatok postavil pred zamestnancov a jednoznačne sa vyjadril k fámam o údajných plánoch vedenia. „Už stačilo! Pohár pretiekol,“ vyhlásila Cavallová podľa podnikových novín. „Prístup predstavenstva k zamestnancom už ani nemôže byť neúctivejší. Oliver Blume má teraz povinnosť tieto masívne škody aspoň minimalizovať,“ dodala.
Dolnosaský premiér Olaf Lies, ktorý je členom dozornej rady VW, označil zasadnutie za „veľmi intenzívne“. Predstavenstvo podľa neho predložilo „skutočne široký balík“, na ktorom sa teraz musí ďalej pracovať. „Čaká nás ešte tvrdé a intenzívne obdobie,“ poznamenal s tým, že „otázka, kedy padnú rozhodnutia, zostáva nejasná.“
Lies opätovne zdôraznil, že zatváranie závodov nie je žiadnym konceptom do budúcnosti a lokality potrebujú jasnú perspektívu.
Šéf koncernu Oliver Blume už na jar tohto roka avizoval prácu na novej stratégii „Zielbild 2030“, pričom plánoval výrazne pritvrdiť úsporné opatrenia. Podľa informácií portálu Manager Magazin by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100.000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo.
Štyrom nemeckým závodom koncernu VW – v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme – podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.
Rokovanie sprevádzali intenzívne protesty odborov, píše DPA. Proti úsporným plánom sa demonštrovalo vo viac než desiatke miest. Vo Wolfsburgu sa zišlo približne 500 ľudí na zhromaždení priamo pred výškovou budovou, kde zasadala dozorná rada. V Emdene zaznamenal odborový zväz IG Metall až 1500 účastníkov. Ďalšie akcie sa konali v mestách Neckarsulm, Braunschweig, Stuttgart, Hannover, Kassel, Chemnitz, Drážďany, Zwickau, Lipsko, Mníchov, Norimberg, Salzgitter a Osnabrück.
Dozorná rada koncernu sa zišla vo štvrtok popoludní, aby prerokovala úsporné plány predstavenstva. „S naším plánom do budúcnosti prechádzame z vlastných síl do ďalšej fázy transformácie,“ cituje vyhlásenie generálneho riaditeľa koncernu Olivera Blumeho.
Vedenie koncernu predstavilo rozsiahly balík opatrení s 12 iniciatívami a strategickou víziou „Zielbild 2030“.
Modelový rad sa má podľa nej postupne zúžiť až o 50 percent a počet voliteľných prvkov výbavy klesne až o 75 percent. K možnému znižovaniu počtu pracovných miest a zatváraniu závodov, o ktorých predtým informovali médiá, sa Blume nevyjadril.
„Podľa očakávania neboli v dozornej rade VW prijaté žiadne rozhodnutia. Komunikovali sa len všeobecné ciele, ktoré už boli z veľkej časti známe,“ komentoval situáciu automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer.
Predsedníčka podnikovej rady Daniela Cavallová neskrývala po zasadnutí rozhorčenie, píše DPA. Vyzvala Blumeho, aby sa v piatok postavil pred zamestnancov a jednoznačne sa vyjadril k fámam o údajných plánoch vedenia. „Už stačilo! Pohár pretiekol,“ vyhlásila Cavallová podľa podnikových novín. „Prístup predstavenstva k zamestnancom už ani nemôže byť neúctivejší. Oliver Blume má teraz povinnosť tieto masívne škody aspoň minimalizovať,“ dodala.
Dolnosaský premiér Olaf Lies, ktorý je členom dozornej rady VW, označil zasadnutie za „veľmi intenzívne“. Predstavenstvo podľa neho predložilo „skutočne široký balík“, na ktorom sa teraz musí ďalej pracovať. „Čaká nás ešte tvrdé a intenzívne obdobie,“ poznamenal s tým, že „otázka, kedy padnú rozhodnutia, zostáva nejasná.“
Lies opätovne zdôraznil, že zatváranie závodov nie je žiadnym konceptom do budúcnosti a lokality potrebujú jasnú perspektívu.
Šéf koncernu Oliver Blume už na jar tohto roka avizoval prácu na novej stratégii „Zielbild 2030“, pričom plánoval výrazne pritvrdiť úsporné opatrenia. Podľa informácií portálu Manager Magazin by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100.000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo.
Štyrom nemeckým závodom koncernu VW – v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme – podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.
Rokovanie sprevádzali intenzívne protesty odborov, píše DPA. Proti úsporným plánom sa demonštrovalo vo viac než desiatke miest. Vo Wolfsburgu sa zišlo približne 500 ľudí na zhromaždení priamo pred výškovou budovou, kde zasadala dozorná rada. V Emdene zaznamenal odborový zväz IG Metall až 1500 účastníkov. Ďalšie akcie sa konali v mestách Neckarsulm, Braunschweig, Stuttgart, Hannover, Kassel, Chemnitz, Drážďany, Zwickau, Lipsko, Mníchov, Norimberg, Salzgitter a Osnabrück.