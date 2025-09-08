< sekcia Ekonomika
Volkswagen plánuje expanziu na európskom trhu s malými elektromobilmi
Volkswagen (VW) očakáva, že nové modely nižšej triedy jej pomôžu dosiahnuť 20-percentný podiel na trhu s malými elektromobilmi v Európe.
Autor TASR
Mníchov 8. septembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) očakáva, že nové modely nižšej triedy jej pomôžu dosiahnuť 20-percentný podiel na trhu s malými elektromobilmi v Európe. „Máme jasný cieľ: vedúcu pozíciu v segmente nižšej triedy na našom domácom trhu v Európe,“ vyhlásil v pondelok generálny riaditeľ VW Oliver Blume. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V utorok (9. 9.) sa v Mníchove začína autosalón IAA Mobility. Volkswagen na ňom predstaví štyri nové elektrické modely, ktoré plánuje uviesť na trh v roku 2026. Medzi nimi je aj model ID Polo, ktorý by sa mal začať predávať za cenu tesne pod 25.000 eur. Skupina potrebuje zvýšiť podiel elektrických vozidiel, aby splnila prísnejšie ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti emisií, inak jej hrozia vysoké pokuty. Všetky štyri modely sa budú vyrábať v Španielsku, uviedla spoločnosť. V roku 2027 by mal nasledovať ešte lacnejší model s pracovným názvom ID Every1 za cenu okolo 20.000 eur. Ten nahradí model VW Up, ktorého výroba bola ukončená v roku 2023.
„S touto novou rodinou vozidiel útočíme na jednu z najobjemnejších tried vozidiel v oblasti elektromobility, ktorá má veľký potenciál rastu,“ povedal Blume a dodal, že v segmente základných modelov vidí obrovský potenciál.
Volkswagen sa označuje za lídra na európskom trhu s elektrickými vozidlami, kde má podľa vlastných údajov podiel 28 %. Celosvetovo skupina predala v prvom polroku tohto roka 4,41 milióna áut, z čoho tvorili elektrické vozidlá takmer 466.000.
V utorok (9. 9.) sa v Mníchove začína autosalón IAA Mobility. Volkswagen na ňom predstaví štyri nové elektrické modely, ktoré plánuje uviesť na trh v roku 2026. Medzi nimi je aj model ID Polo, ktorý by sa mal začať predávať za cenu tesne pod 25.000 eur. Skupina potrebuje zvýšiť podiel elektrických vozidiel, aby splnila prísnejšie ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti emisií, inak jej hrozia vysoké pokuty. Všetky štyri modely sa budú vyrábať v Španielsku, uviedla spoločnosť. V roku 2027 by mal nasledovať ešte lacnejší model s pracovným názvom ID Every1 za cenu okolo 20.000 eur. Ten nahradí model VW Up, ktorého výroba bola ukončená v roku 2023.
„S touto novou rodinou vozidiel útočíme na jednu z najobjemnejších tried vozidiel v oblasti elektromobility, ktorá má veľký potenciál rastu,“ povedal Blume a dodal, že v segmente základných modelov vidí obrovský potenciál.
Volkswagen sa označuje za lídra na európskom trhu s elektrickými vozidlami, kde má podľa vlastných údajov podiel 28 %. Celosvetovo skupina predala v prvom polroku tohto roka 4,41 milióna áut, z čoho tvorili elektrické vozidlá takmer 466.000.