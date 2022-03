Volkswagen plánuje novú španielsku továreň na batérie pri Valencii

Madrid/Wolfsburg 23. marca (TASR) - Plánovaná továreň na batérie nemeckej skupiny Volkswagen (VW) v Španielsku sa bude nachádzať v meste Sagunto neďaleko Valencie. Koncern to oznámil v stredu.



Továreň bude mať približne 3000 zamestnancov a jej produkcia by mala dosiahnu 40 gigawatthodín (GWh) ročne, uviedla spoločnosť VW.



Nemecká skupina sa pustila do ambiciózneho plánu postaviť s partnermi do konca dekády šesť veľkých tovární na batérie v celej Európe. Jej cieľom je stať sa svetovým lídrom v oblasti elektrických vozidiel (EV).



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.