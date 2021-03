Volkswagen plánuje postupne prejsť na iný typ batérií pre elektroautá

Soul 15. marca (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) plánuje postupne prejsť na iný typ batérie vo svojich elektrických vozidlách. To vyvoláva pochybnosti o dodávkach od juhokórejských spoločností LG Energy Solution a SK Innovation. Informovali o tom v pondelok tri zdroje z Južnej Kórey oboznámené so situáciou.



Plán VW prichádza v čase, keď dvaja významní juhokórejskí výrobcovia batérií LG Energy Solution a SK Innovation, ktorí dodávajú svoje batérie aj Volkswagenu, čelia v Spojených štátoch obvineniam zo zneužitia obchodného tajomstva v súvislosti s technológiou batérií pre elektrické vozidlá (EV).



Spoločnosť Volkswagen plánuje používať vo svojich elektromobiloch tzv. prizmatický typ batérií a čoraz viac sa sústreďuje na dodávky od čínskej firmy Contemporary Amperex Technology (CATL), uviedli na svojej internetovej stránke juhokórejské noviny Money Today s odvolaním sa na nemenované zdroje z juhokórejského priemyslu batérií.



Volkswagen podľa nich oznámi svoje plány v oblasti batérií na pondelňajšom podujatí Power Day.



Spoločnosti LG Energy Solution a SK Innovation vyrábajú tzv. pouch batériové články pre Volkswagen, zatiaľ čo čínska CATL a Samsung SDI prizmatické.



Volkswagen to odmietol komentovať.