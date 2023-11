Volkswagen plánuje pre americký trh elektromobil pod 35.000 USD

Detroit 9. novembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) plánuje priniesť na americký trh elektrické vozidlo s cenou pod 35.000 USD (32.737,82 eura) v priebehu troch až štyroch rokov. A čínska automobilka Nio zase "diskutuje" o vstupe na severoamerický trh v roku 2025. Vyhlásili to vo štvrtok vedúci predstavitelia oboch spoločností, Reinhard Fischer, viceprezident a vedúci stratégie VW Group of America a Ganesh Iyer, generálny riaditeľ spoločnosti Nio USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Fischer na konferencii Reuters Events Automotive USA 2023 v Detroite povedal, že VW plánuje vyrábať elektromobil za menej ako 35.000 USD v USA alebo Mexiku. Do úvahy pritom pripadajú závody VW v Chattanooga, Tennessee a Puebla v Mexiku, ako aj nový montážny závod v Južnej Karolíne plánovaný pre dcérsku spoločnosť VW Scout.



Volkswagen zvažuje tiež lokalitu pre montáž batériových blokov pre tento elektromobil, aby mohol získať stimuly na základe amerického zákona o znižovaní inflácie, povedal Fischer.



Nemecká automobilka už predtým oznámila plány na výrobu batériových článkov v Kanade pre svoje súčasné a budúce elektromobily vyrábané v Severnej Amerike.



Iyer na tej istej konferencii uviedol, že Nio potrebuje vybudovať infraštruktúru predtým, ako prinesie elektrické vozidlá do Severnej Ameriky, a že spoločnosť zvažuje "akýkoľvek druh partnerstva".



(1 EUR = 1,0691 USD)