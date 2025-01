Volkswagen plánuje predať 15 % akcií v Tratone

Berlín 22. januára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v prvom polroku tohto roka predať 15 % akcií vo výrobcovi úžitkových vozidiel Traton. V ňom kontroluje VW takmer 90-percentný podiel. Uviedli to agentúra Reuters a portál MarketScreener, ktoré sa odvolali na informácie mesačníka Manager Magazin.



Volkswagen si od predaja 15-percentného podielu vo svojej dcérskej firme sľubuje získanie približne dvoch miliárd eur, uviedol Manager Magazin, ktorý citoval nemenované zdroje z automobilky. Cena však musí byť adekvátna.



"Konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo, postoje vo vedení Volkswagenu však preferujú zníženie podielu," povedal jeden zo zdrojov blízky informáciám. Volkswagen správu nekomentoval.



Hovorca spoločnosti Traton povedal, že k plánom Volkswagenu sa nemôže vyjadriť, investori však stále poukazujú na príliš nízky počet akcií v obehu. Tie predstavujú iba 10,28 %.



Šéf VW Oliver Blume v máji minulého roka povedal, že Volkswagen plánuje znížiť svoj podiel v Tratone v strednodobom horizonte na 75 % plus jedna akcia. V súčasnosti je to 89,72 %.