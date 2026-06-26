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Volkswagen plánuje v budúcich rokoch zrušiť až 100.000 miest
Nemecká automobilka Volkswagen plánuje podstatne urýchliť znižovanie nákladov.
Autor TASR
Wolfsburg 26. júna (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen plánuje podstatne urýchliť znižovanie nákladov. Odrazí sa to na počte pracovných miest, ktorých chce spoločnosť zrušiť dvakrát viac, než pôvodne plánovala. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na nemecký ekonomický mesačník Manager Magazin.
Podľa časopisu, ktorý citoval zdroje z automobilky, vedenie Volkswagenu plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Súčasťou výraznej redukcie nákladov je ukončenie výroby v štyroch nemeckých závodoch. Plánované rušenie sa týka závodov značky VW v Hannoveri, Zwickau a Emdene a závodu značky Audi v meste Neckarsulm. Stať by sa tak malo potom, ako spoločnosť vyradí tam vyrábané modely, dodal Manager Magazin. Firma okrem toho do roku 2030 zníži plánované investície približne o 15 % na zhruba 130 miliárd eur.
Nové plány podstatne presahujú pôvodne dohodnutú redukciu 50.000 pracovných miest do roku 2030. Navyše, v roku 2024 firma podpísala s odborármi dohodu, ktorá vylučuje rušenie závodov v Nemecku do konca roka 2030.
Výkonný riaditeľ Oliver Blume a finančný riaditeľ Arno Antlitz plánujú najväčšiu nemeckú automobilku kompletne reštrukturalizovať. Súčasťou je odčlenenie rovnomennej značky Volkswagen a závodov na výrobu jej komponentov do samostatných subjektov.
Tlak na vedenie Volkswagenu zvyšujú dovozné clá, rastúca konkurencia čínskych automobiliek a nákladný prechod na elektrické vozidlá. Všetky tieto faktory výrazne zasahujú do príjmov spoločnosti. Blume už skôr sľúbil, že zredukuje rozsiahle portfólio Volkswagenu a zameria sa na jadrový biznis.
Hovorca automobilky sa k informáciám v Manager Magazin odmietol vyjadriť, povedal však, že „celá spoločnosť, vrátane jej značiek a divízií, sa nevyhne rozsiahlym zmenám“. Zamestnanecká rada vo Volkswagene a vplyvná odborová organizácia IG Metall varovali, že s takýmito opatreniami súhlasiť nebudú. V spoločnom piatkovom vyhlásení uviedli, že ak sa pre takéto kroky firma rozhodne, „urobia všetko, čo je v ich silách, aby tomu zabránili“. Konečné rozhodnutie by mala urobiť dozorná rada, ktorá bude o nových plánoch rokovať 9. júla.
V roku 2025 zamestnávala spoločnosť Volkswagen Group celosvetovo vyše 667.160 ľudí. Z toho takmer 43 % tvorili zamestnanci v nemeckých závodoch.
Podľa časopisu, ktorý citoval zdroje z automobilky, vedenie Volkswagenu plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Súčasťou výraznej redukcie nákladov je ukončenie výroby v štyroch nemeckých závodoch. Plánované rušenie sa týka závodov značky VW v Hannoveri, Zwickau a Emdene a závodu značky Audi v meste Neckarsulm. Stať by sa tak malo potom, ako spoločnosť vyradí tam vyrábané modely, dodal Manager Magazin. Firma okrem toho do roku 2030 zníži plánované investície približne o 15 % na zhruba 130 miliárd eur.
Nové plány podstatne presahujú pôvodne dohodnutú redukciu 50.000 pracovných miest do roku 2030. Navyše, v roku 2024 firma podpísala s odborármi dohodu, ktorá vylučuje rušenie závodov v Nemecku do konca roka 2030.
Výkonný riaditeľ Oliver Blume a finančný riaditeľ Arno Antlitz plánujú najväčšiu nemeckú automobilku kompletne reštrukturalizovať. Súčasťou je odčlenenie rovnomennej značky Volkswagen a závodov na výrobu jej komponentov do samostatných subjektov.
Tlak na vedenie Volkswagenu zvyšujú dovozné clá, rastúca konkurencia čínskych automobiliek a nákladný prechod na elektrické vozidlá. Všetky tieto faktory výrazne zasahujú do príjmov spoločnosti. Blume už skôr sľúbil, že zredukuje rozsiahle portfólio Volkswagenu a zameria sa na jadrový biznis.
Hovorca automobilky sa k informáciám v Manager Magazin odmietol vyjadriť, povedal však, že „celá spoločnosť, vrátane jej značiek a divízií, sa nevyhne rozsiahlym zmenám“. Zamestnanecká rada vo Volkswagene a vplyvná odborová organizácia IG Metall varovali, že s takýmito opatreniami súhlasiť nebudú. V spoločnom piatkovom vyhlásení uviedli, že ak sa pre takéto kroky firma rozhodne, „urobia všetko, čo je v ich silách, aby tomu zabránili“. Konečné rozhodnutie by mala urobiť dozorná rada, ktorá bude o nových plánoch rokovať 9. júla.
V roku 2025 zamestnávala spoločnosť Volkswagen Group celosvetovo vyše 667.160 ľudí. Z toho takmer 43 % tvorili zamestnanci v nemeckých závodoch.