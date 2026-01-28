< sekcia Ekonomika
Volkswagen plánuje v Číne rozsiahlu modelovú ofenzívu
Najväčšia modelová ofenzíva v histórii skupiny si kladie za ciel obhájiť tretie miesto z pohľadu nových registrácií, na ktoré Volkswagen v Číne klesol,a dobehnúť konkurenciu v segmente elektromobilov.
Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Skupina Volkswagen (VW) sa prostredníctvom rozsiahlej modelovej ofenzívy snaží upevniť svoje pozície v Číne. V ázijskej krajine len v tomto roku uvedie na trh 20 nových elektrických modelov, oznámila spoločnosť v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčšia modelová ofenzíva v histórii skupiny si kladie za ciel obhájiť tretie miesto z pohľadu nových registrácií, na ktoré Volkswagen v Číne klesol, a dobehnúť konkurenciu v segmente elektromobilov, uviedol šéf čínskej divízie VW Ralf Brandstätter. V minulom roku sa predaj skupiny na jej stále najdôležitejšom trhu opäť prepadol, a to o 8 % na menej ako 2,7 milióna vozidiel. Čo sa týka nových registrácií, dlhoročný líder na trhu klesol na tretie miesto. Po domácom výrobcovi elektromobilov BYD ho v roku 2025 tesne predbehla aj skupina Geely, čínska materská spoločnosť automobilky Volvo.
„Chceme zostať v prvej trojke. A na prvom mieste medzi medzinárodnými výrobcami,“ povedal Brandstätter. V segmente vozidiel so spaľovacím motorom zostáva Volkswagen v Číne jednotkou s trhovým podielom 22,6 %. Na miestnom trhu s elektromobilmi, kde dominujú miestni výrobcovia ako BYD a približne sto ďalších, však zohráva len zanedbateľnú úlohu.
