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Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50.000 miest

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Na snímke montáž a výroba nových modelov automobilov Škoda Superb, Škoda Superb Combi a Volkswagen Passat v bratislavskom závode Volkswagen (VW) Slovakia. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie.

Autor TASR
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Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen vo štvrtok večer oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Plán jednomyseľne schválila dozorná rada koncernu. Prinajmenšom neistá je aj budúcnosť štyroch závodov automobilky v Nemecku. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie.

Dozorná rada schválila plán fungovania Volkswagenu do roku 2030, ktorý podľa vyhlásenia pre médiá vytvára podmienky na to, aby sa koncern a jeho dcérske spoločnosti stali efektívnejšími, konkurencieschopnejšími a zameranými viac na budúcnosť.

Plán, ktorý firma označila za najrozsiahlejší transformačný program vo svojej histórii, počíta so zrušením 50.000 pracovných miest vrátane manažérskych pozícií i znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky závody v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme, avšak majú sa hľadať alternatívne možnosti ich využitia.

V poslednom augustovom týždni absolvovalo vedenie automobilky schôdzky v niekoľkých mestách so zástupcami zamestnancov, aby prediskutovali situáciu firmy a riešenia na zvýšenie konkurencieschopnosti.

Výkonný riaditeľ Oliver Blume opakovane upozorňoval, že Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu, rastúci tlak čínskych automobiliek aj vysoké vlastné náklady. Už v júli pripustil, že okrem pôvodne plánovaného zrušenia 50.000 miest nemožno vylúčiť zrušenie aj ďalších 50.000 pozícií. Celkovo tak má spoločnosť škrtnúť 100.000 pracovných pozícií.
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