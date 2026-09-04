< sekcia Ekonomika
Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50.000 miest
Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen vo štvrtok večer oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50.000 pracovných miest. Plán jednomyseľne schválila dozorná rada koncernu. Prinajmenšom neistá je aj budúcnosť štyroch závodov automobilky v Nemecku. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie.
Dozorná rada schválila plán fungovania Volkswagenu do roku 2030, ktorý podľa vyhlásenia pre médiá vytvára podmienky na to, aby sa koncern a jeho dcérske spoločnosti stali efektívnejšími, konkurencieschopnejšími a zameranými viac na budúcnosť.
Plán, ktorý firma označila za najrozsiahlejší transformačný program vo svojej histórii, počíta so zrušením 50.000 pracovných miest vrátane manažérskych pozícií i znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky závody v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme, avšak majú sa hľadať alternatívne možnosti ich využitia.
V poslednom augustovom týždni absolvovalo vedenie automobilky schôdzky v niekoľkých mestách so zástupcami zamestnancov, aby prediskutovali situáciu firmy a riešenia na zvýšenie konkurencieschopnosti.
Výkonný riaditeľ Oliver Blume opakovane upozorňoval, že Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu, rastúci tlak čínskych automobiliek aj vysoké vlastné náklady. Už v júli pripustil, že okrem pôvodne plánovaného zrušenia 50.000 miest nemožno vylúčiť zrušenie aj ďalších 50.000 pozícií. Celkovo tak má spoločnosť škrtnúť 100.000 pracovných pozícií.
Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie.
Dozorná rada schválila plán fungovania Volkswagenu do roku 2030, ktorý podľa vyhlásenia pre médiá vytvára podmienky na to, aby sa koncern a jeho dcérske spoločnosti stali efektívnejšími, konkurencieschopnejšími a zameranými viac na budúcnosť.
Plán, ktorý firma označila za najrozsiahlejší transformačný program vo svojej histórii, počíta so zrušením 50.000 pracovných miest vrátane manažérskych pozícií i znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky závody v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme, avšak majú sa hľadať alternatívne možnosti ich využitia.
V poslednom augustovom týždni absolvovalo vedenie automobilky schôdzky v niekoľkých mestách so zástupcami zamestnancov, aby prediskutovali situáciu firmy a riešenia na zvýšenie konkurencieschopnosti.
Výkonný riaditeľ Oliver Blume opakovane upozorňoval, že Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu, rastúci tlak čínskych automobiliek aj vysoké vlastné náklady. Už v júli pripustil, že okrem pôvodne plánovaného zrušenia 50.000 miest nemožno vylúčiť zrušenie aj ďalších 50.000 pozícií. Celkovo tak má spoločnosť škrtnúť 100.000 pracovných pozícií.