Volkswagen plánuje viac investovať do svojej klimatickej stratégie

Wolfsburg 29. apríla (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) vo štvrtok oznámil, že plánuje investovať viac peňazí do svojej klimatickej stratégie po tom, ako Európska únia (EÚ) schvália tzv. novú zelenú dohodu (Green New Deal).



Volkswagen plánuje v nasledujúcich piatich rokoch minúť na dekarbonizáciu 14 miliárd eur, uviedol pre agentúru DPA šéf VW Ralf Brandstätter.



Väčšina z toho, približne 13 miliárd eur, má ísť na ďalšiu expanziu ponuky elektrických modelov VW. Ale automobilka má aj doplnkové projekty na zníženie uhlíkových emisií počas výroby.



Nemecký koncern nedávno vyčíslil výdavky na elektrickú mobilitu jeho hlavnej divízie VW do polovice desaťročia na 11 miliárd eur. A v rámci celej skupiny, do ktorej patria aj ďalšie značky, plánuje tzv. zelené výdavky vo výške 35 miliárd eur.



Odhaduje sa, že skupina Volkswagen je zodpovedná za približne 1 % globálnych emisií oxidov uhlíka.



Cieľom spoločnosti Volkswagen je znížiť priemerné emisie uhlíka z modelov VW v Európe o 40 % do konca desaťročia a v celej skupine o 30 % v porovnaní s úrovňou v roku 2018.



Na dosiahnutie tohto cieľa chce koncern zvýšiť výrobu elektrických modelov, uviedol Brandstätter.



Podľa najnovšieho plánu sa má v Európe vyrobiť minimálne 300.000 plne elektrických vozidiel ročne. Do roku 2030 má byť 70 % z automobilov VW predaných v Európe elektrických a v Číne a Severnej Amerike minimálne 50 %.



„Z nášho pohľadu možno boj proti zmenám v podnebí vyhrať, iba ak podporíme dekarbonizáciu hospodárstva a dopravy,“ dodal Brandstätter.