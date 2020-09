Volkswagen plánuje výrazné investície napriek vplyvu koronavírusu

Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) plánuje výrazne investovať do elektrických vozidiel a digitalizácie napriek negatívnemu vplyvu pandémie nového koronavírusu na automobilový priemysel.



"Koronavírus reštrukturalizáciu spoločnosti nespomalí, naopak, tento proces ešte urýchli," povedal generálny riaditeľ VW Herbert Diess na výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie. Ako informovala agentúra DPA, do digitalizácie a autonómnych vozidiel plánuje firma investovať do roku 2024 približne 14 miliárd eur. Do expanzie e-mobility by za rovnaké obdobie mala investovať približne 33 miliárd eur.



Významnú úlohu v tomto smere bude zohrávať Čína. "Rast na čínskom automobilovom trhu sa v tomto desaťročí bude týkať najmä elektromobilov," povedal Diess. Volkswagen už skôr informoval, že do expanzie e-mobility plánuje investovať v rokoch 2020 až 2024 na samotnom čínskom trhu ďalších minimálne 15 miliárd eur.