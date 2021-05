Volkswagen počíta s tým, že problém s dodávkami čipov bude pretrvávať

Wolfsburg 2. mája (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen počíta s tým, že problém s dodávkami čipov pre automobilový sektor bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov. Uviedol to cez víkend šéf rovnomennej značky VW Ralf Brandstätter.



"Myslím, že situácia bude ešte nejaký čas napätá," povedal Brandstätter v sobotu (1.5.) pre agentúru DPA. V tejto súvislosti poukázal aj na snehové búrky vo februári v americkom Texase a marcový požiar v závode jedného z najväčších výrobcov čipov na svete, japonskej spoločnosti Renesas. To predstavovalo výrazný výpadok v situácii, keď už nejaký čas dodávky čipov viazli.



"Dôsledky (počasia v Texase a požiaru v Renesase) budeme cítiť ešte niekoľko mesiacov," povedal Brandstätter.



V 2. polroku by sa situácia mala začať pomaly zlepšovať. Počas 2. štvrťroka sa však problém ešte zhorší. Ako minulý mesiac povedal Wayne Griffiths, šéf značky SEAT spadajúcej pod Volkswagen, problémy spôsobené obmedzovaním dodávok čipov naberú počas 2. kvartálu na intenzite.



To sa odrazí aj na produkcii Volkswagenu. Šéf koncernu VW Herbert Diess ešte v marci upozornil, že v dôsledku nedostatku čipov nedokázala spoločnosť vyrobiť 100.000 áut. Zároveň dodal, že tento výpadok sa automobilke počas tohto roka dobehnúť nepodarí.