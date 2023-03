Volkswagen potvrdil závod v USA, Scout bude vyrábať v Južnej Karolíne

Washington/Berlín 5. marca (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) koncom týždňa potvrdila, že v USA postaví závod, a to v štáte Južná Karolína. V závode, do ktorého plánuje investovať 2 miliardy USD (1,88 miliardy eur), bude vyrábať športovo-úžitkové a off-roadové autá značky Scout. Informovala o tom agentúra Reuters.



Investícia by mohla vytvoriť 4000, prípadne aj viac pracovných miest. Závod, ktorý sa bude nachádzať neďaleko hlavného mesta Južnej Karolíny Columbia, by mal ročne vyrábať vyše 200.000 vozidiel značky Scout.



Volkswagen už v máji uviedol, že plánuje opätovne uviesť na americký trh túto značku, prostredníctvom ktorej si nemecká firma chce ukrojiť časť amerického trhu s pickupmi a off-roadmi. S výstavbou závodu plánuje VW začať v polovici tohto roka, pričom so spustením výroby sa počíta do konca roka 2026.