Volkswagen pravdepodobne obmedzí od konca budúceho týždňa výrobu

Bratislava 22. apríla (TASR) – Kríza automobilového priemyslu spôsobená celosvetovým nedostatkom polovodičových súčiastok zrejme ovplyvní aj bratislavský Volkswagen (VW) Slovakia. Najväčší výrobca automobilov na Slovensku, ktorý zamestnáva približne 11.500 ľudí, pravdepodobne obmedzí od konca budúceho týždňa výrobu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii venovanej hospodárskym výsledkom spoločnosti to povedal predseda predstavenstva spoločnosti Oliver Grünberg.



Šéf VW Slovakia dĺžku ani rozsah odstávky nespresnil. "Nechcem byť konkrétnejší, lebo stále bojujeme o to, aby to netrvalo dlho, aby to nebolo také zlé, aby to trvalo kratšie. To sa nám v minulosti vždy aj podarilo," povedal Grünberg. Zároveň pripomenul, že všetky nemecké závody v dôsledku nedostatku čipov museli odstaviť výrobu, no bratislavský závod sa doteraz tomuto scenáru vyhol. Problémy s nedostatkom týchto súčiastok mala napríklad aj trnavská automobilka Stellantis.



Výrobné programy z dôvodu globálneho nedostatku čipov upravujú automobilky po celom svete. V polovici januára informovala americká automobilka Ford, že pre nedostatok čipov zatvorí na mesiac jeden zo svojich závodov v Nemecku a predĺži odstávku v indickom závode. Problémy avizovali okrem Fordu a Volkswagenu aj spoločnosti General Motors, Nissan či Honda.



Niektorí výrobcovia polovodičov tvrdia, že príčinou je nečakane rýchle zotavenie automobilového priemyslu z koronakrízy. Počas krízy museli výrobcovia reorganizovať svoje kapacity a nájsť si nových zákazníkov. To viedlo k zvýšeniu objednávok od výrobcov zábavných zariadení, ako sú televízory, hi-fi a herné konzoly, a tiež v odvetviach biotechnológií a výpočtovej techniky.