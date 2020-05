Volkswagen pre softvérovú chybu zastavil dodávky Golfu 8

Wolfsburg 15. mája (TASR) - Volkswagen (VW) zastavil dodávky nového Golfu 8, ktoré sa prednedávnom začali, a musí sa pripraviť na to, že už dodané vozidlá zvolá do servisov. Dôvodom sú problémy elektronického núdzového asistenta eCall.



Podľa informácií z koncernu do servisov musí ísť minimálne 30.000 kusov Golfu 8. Príčinou zlyhávania funkcie núdzového volania sú softvérové problémy. Výroba nového Golfu bude pokračovať, ale nové vozidlá sa zatiaľ ponechajú na sklade.



Volkswagen v piatok popoludní potvrdil zastavenie dodávok nového Golfu. "V rámci interného prieskumu sa zistilo, že pri jednotlivých vozidlách modelu Golf 8 môže prísť k nespoľahlivému prenosu dát v riadiacej jednotke." A preto sa nedá plne zabezpečiť funkcia núdzového asistenta. V najbližších dňoch by mal nemecký úrad pre motorové vozidlá KBA rozhodnúť o zvolaní do servisov a riešení chyby prostredníctvom aktualizácie softvéru.