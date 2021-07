Volkswagen predal v 1. polroku takmer 171.000 elektromobilov

Berlín 20. júla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen predala za 1. polrok celosvetovo takmer 171.000 plne elektrických vozidiel. V porovnaní s 1. polrokom predchádzajúceho roka to predstavuje takmer trojnásobný rast.



Spoločnosť v utorok informovala, že od januára do konca júna dodala zákazníkom vo svete 170.939 elektromobilov. Výsledky podporil najmä vysoký dopyt na európskom trhu, ktorý bol pre pandémiu nového koronavírusu na začiatku minulého roka takmer úplne odstavený.



Firma počíta s rastom aj v ďalších mesiacoch roka. Veľa si sľubuje od čínskeho trhu, na ktorom sa predaj elektromobilov viac než zdvojnásobil.



Ako uviedol šéf odbytu Volkswagenu Christian Dahlheim, očakávajú, že tento rok spoločnosť dodá zákazníkom prvýkrát zhruba milión elektrifikovaných vozidiel. To znamená plne elektrických áut aj plug-in hybridov. Celoročný cieľ pre čisto elektrické vozidlá firma nezverejnila.