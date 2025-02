Volkswagen predstavil koncept elektromobilu za 20.000 eur

Wolfsburg 5. februára (TASR) - Vedenie automobilovej skupiny Volkswagen (VW) predstavilo v stredu na stretnutí so zamestnancami, ktoré sa uskutočnilo za zatvorenými dverami, koncept nového lacného elektrického modelu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Volkswagen sa v budúcnosti sústredí "na veľkú modelovú ofenzívu s deviatimi novými modelmi značky Volkswagen v Európe," uviedol podľa tlačovej správy šéf značky VW Thomas Schäfer. "Sú to vynikajúce autá vrátane cenovo dostupných elektromobilov základnej triedy," dodal. Schäfer podľa vyhlásenia spoločnosti na stretnutí v koncernovej centrále vo Wolfsburgu zamestnancom prezentoval prvotnú dizajnovú skicu plánovaného malého elektromobilu, ktorý plánuje Volkswagen predávať za 20.000 eur. Podľa predsedníčky zamestnaneckej rady Volkswagenu Daniely Cavallovej by sa mal model objaviť na trhu v roku 2027 a mohol by sa volať ID.1.