Volkswagen sa dohodol na úspornom programe pre vlajkovú značku

Wolfsburg 19. decembra (TASR) - Skupina Volkswagen sa po niekoľkých mesiacoch náročných rokovaní so zamestnaneckou radou dohodla na úspornom programe pre svoju rovnomennú vlajkovú značku. Na jej základe sa majú personálne náklady v administratíve znížiť o 20 %. S výraznými úsporami sa počíta aj v oblasti fixných a materiálových nákladov, oznámilo v utorok vedenie spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Koncern očakáva, že program zvýši zisk značky Volkswagen o štyri miliardy eur už v budúcom roku a do roku 2026 spolu o 10 miliárd eur. Prevádzková marža by mala postupne vzrásť z úrovne 3,4 % na 6,5 %.



Generálny riaditeľ značky Thomas Schäfer oznámil úsporný program v lete. Rokovania so zamestnaneckou radou za začali v októbri. Dohoda sa zástupcami zamestnancov je dôležitým krokom, aby bolo možné rýchlo pokračovať v nastúpenej ceste, povedal Schäfer. Spoločne dohodnutý kurz posilní konkurencieschopnosť z dlhodobého hľadiska bez toho, aby jednostranne poškodzoval zamestnancov, uviedla šéfka zamestnaneckej rady Daniela Cavallo.