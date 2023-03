Volkswagen sa neponáhľa s rozhodnutím o nových závodoch na batérie

Wolfsbug 13. marca (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) bude pokrývať svoju potrebu batérií do roku 2028 výrobou v troch potvrdených továrňach v Európe: v závode v Salzgitteri v Nemecku, v závode Northvolt vo Švédsku a v plánovanom závode vo Valencii. Uviedol to v pondelok člen predstavenstva Thomas Schmall. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Automobilka chce stále výrobnú kapacitu batériových článkov v Európe na úrovni 240 gigawatthodín, ale mohla by to dosiahnuť s menej ako pôvodne plánovanými šiestimi závodmi, povedal Schmall. "Držíme sa 240 gigawatthodín. Či budeme potrebovať päť alebo šesť závodov, závisí od motivačnej stratégie krajín. O tom ešte nie je rozhodnuté," dodal.



V Severnej Amerike Schmall očakáva dopyt po batériách s kapacitou 60 až 100 gigawatthodín. Neuviedol však podrobnosti o tom, koľko z tejto kapacity budú poskytovať závody vo vlastníctve Volkswagenu.



Označil pritom za nedorozumenie fakt, že ohlásenia nových závodov v Severnej Amerike vyvolalo dojem, že automobilka bude v Európe vyrábať menej batérií. Schmall spresnil, že VW jednoducho čaká na to, či Európa ponúkne svoju odpoveď na americký zákon o znižovaní inflácie (IRA), ktorý prináša stimuly pre tamojších výrobcov.



Závod vo Valencii, ktorý bol potvrdený minulý rok, má začať vyrábať v roku 2026. Volkswagen tak nemusí začať s výstavbou nového závodu v Európe do roku 2025, povedal Schmall a dodal, že rozhodnutie o umiestnení ďalšieho závodu v Európe môže byť prijaté skôr, ak by tzv. starý kontinent prišiel s podobným plánom stimulov, ako je americký IRA.



Nemecká automobilová skupina štandardizovala štruktúru svojich tovární a batérií, ale chémia batérií sa bude líšiť v závislosti od modelu, povedal Schmall. Batérie pre základné modely budú používať fosforečnan železitý, zatiaľ čo modely strednej úrovne budú mať vysoký obsah mangánu a špičkové modely zvýšený obsah kremíka.



Volkswagen sa chcel stať významným hráčom so svojou batériovou jednotkou PowerCo, ale nie jediným hráčom v oblasti batérií, dodal Schmall a zdôraznil, že na 95 % trhu s batériami dominujú ázijskí hráči.