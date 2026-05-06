Volkswagen sa stal najväčším akcionárom výrobcu elektromobilov Rivian
Autor TASR
San José 6. mája (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen sa stala najväčším akcionárom amerického výrobcu elektrických vozidiel Rivian, ktorý je konkurentom Tesly. Vyplýva to z oznámenia firmy Rivian americkej Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC). Volkswagen teraz v Riviane vlastní 15,9 %. Prekonal tak spoločnosť Amazon, ktorej patrí približne 13 % Rivianu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Amazon používa elektrické dodávkové vozidlá vyrobené spoločnosťou Rivian na doručovanie balíkov. Rastúci podiel Volkswagenu v Riviane súvisí so spoločným podnikom oboch firiem. Volkswagen sa zaviazal investovať do partnerstva až 5,8 miliardy USD (4,96 miliardy eur). Cieľom spoločného podniku je prispôsobiť elektrickú architektúru Rivianu pre elektromobily Volkswagen. Rivian konsoliduje viacero funkcií, čo zmenšuje zložitosť a dĺžku kabeláže a znižuje náklady.
Rivian sa v súčasnosti pripravuje na uvedenie lacnejšieho modelu SUV R2 na trh USA s cieľom zvýšiť predaj. Doterajší predaj vozidiel Rivian za odbytom spoločnosti Tesla výrazne zaostáva.
(1 EUR = 1,1686 USD)
